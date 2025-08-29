REPORTATGE
Les traves per als restaurants
El cost de vida, l’elevat preu del lloguer i el poc suport a locals de producte de proximitat obliguen a tancar les portes al Gastro Bar Kanvium.
Quatre anys després d’obrir les portes a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella, el restaurant Gastro Bar Kanvium va haver de fer un pas enrere i tancar de manera definitiva el negoci al passat 23 d’agost. Un dels motius principals de la presa d’aquesta decisió va ser la manca de suport a negocis on s’utilitzen productes de proximitat. Així ho va explicar el propietari del negoci, Cristian Sancho. I és que oferir producte de casa, andorrà, al Principat no és gens fàcil. “Ningú ens ajuda, ens negaven la participació a fires gastronòmiques mentre que restaurants sense producte local d’Andorra estaven invitats”, va expressar Sancho, que va afegir que “si aquí el menú els costa 40 euros (preu depenent de l’ús de producte local) i en un altre lloc 20, la gent no ve”. L’increment exponencial del cost de vida és, doncs, una causa més afegida per la qual Gastro Bar Kanvium ha hagut d’acabar abaixant la persiana. “La gent cada cop s’ho pot permetre menys”, va assegurar el propietari del restaurant. Un aspecte relacionat directament amb un altre dels motius del tancament com és el fet que “el preu del lloguer del local també era massa car”.
Invisible al turisme
La clientela habitual i el target objectiu a qui estava dirigit el negoci era el públic andorrà, no només pel tractament de producte d’aquí sinó també perquè “la ubicació del local no ens ajudava tampoc, quedava bastant amagat, i els turistes ni tan sols el veien”, va explicar Sancho. En aquesta mateixa línia, la manca d’aparcament proper al lloc també hauria perjudicat els beneficis del restaurant, segons Sancho. I és que “a qui venia de pas no li interessava caminar vint minuts per arribar a algun lloc on dinar”. Per tant, les vacances estiuenques, un moment prolongat en què els nacionals no es troben al país i al restaurant li tocava assolir els números a cost d’un turisme per a qui era invisible, ha acabat sent el moment definitiu per apagar els fogons. El negoci mai hauria acabat d’arrancar a causa de tots els motius mencionats durant la totalitat dels quatre anys d’atenció al públic i ja des d’en fa aproximadament un penjava d’un fil. Va ser durant l’estiu del 2024 quan el propietari del restaurant va començar a plantejar-se el tancament, al tenir cada cop més clar que els números no sortien: “Vam intentar allargar però ha sigut impossible”, va lamentar Sancho.
