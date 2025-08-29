REPORTATGE
L’auge de l’oficina compartida
Els coworkings superen el 90% d’ocupació, atreuen professionals estrangers de l’àmbit digital i esdevenen tant una solució com un símptoma de les tensions del mercat immobiliari
Els espais de treball compartit, coneguts com a coworking, s’han convertit en un fenomen consolidat al Principat. El que fa només una dècada semblava una fórmula experimental per a emprenedors solitaris i professionals digitals, avui és una realitat instal·lada en l’ecosistema laboral del país. Els coworkings treballen amb ocupacions superiors al 90% i constaten que la pandèmia de la covid-19 va accelerar de manera decisiva l’expansió d’aquest model. El perfil d’usuari és variat, però predominat per professionals del sector tecnològic, del màrqueting digital i de la consultoria. La majoria venen de fora, amb una forta presència de treballadors espanyols, francesos i angloparlants. Espais com Smart Coworking, Hive Five, Monday i Tramuntana han notat l’interès creixent dels últims anys.
El discurs de les empreses gestores és pràcticament unànime i apunta que el model fomenta la col·laboració, el networking i la reducció de costos. La responsable de l’Smart Coworking, Flore Cavayé, assenyala que aquest tipus de treball ja existia als països veïns i que hi havia una demanda d’usuaris que volien instal·lar-se al Principat amb més facilitats. “El coworking permet estalviar-se el lloguer d’una oficina i de les seves infraestructures”, explica.
Segons Juanjo, cotreballador a Andorra des de fa tres anys, els coworkings són també una qüestió d’imatge. “Quan tens una reunió amb un client, un espai com aquest és ideal”. D’altra banda, Sergio, també usuari d’un espai de treball compartit, destaca el vessant administratiu i indica la dificultat a l’hora de domiciliar un comerç a l’habitatge propi, un tràmit que el coworking facilita. “Sovint la gent no pot domiciliar un comerç al seu pis i fer-ho aquí és una solució”, explica. Aquestes situacions quotidianes expliquen també l’aprovació, el juny de l’any passat, d’un reglament específic que obliga els titulars d’aquests espais a inscriure’s en un registre oficial. La norma estableix requisits mínims de superfície i serveis, defineix el procediment d’autorització de les empreses gestores i regula amb detall el registre dels espais compartits de treball.
Els testimonis dels usuaris reflecteixen tant els avantatges com algunes mancances del model. Johan Beneval, desenvolupador web francès, explica que va començar amb el coworking arran de la pandèmia. “Abans tenia oficina i empleats, però amb la covid vam teletreballar i em vaig passar a aquesta fórmula. Ara és habitual que les empreses treballin a distància”. La seva experiència il·lustra un canvi estructural en el mercat laboral, on la presencialitat absoluta deixa pas a models híbrids.
Per a altres coworkers, com Celine Torres, el cotreball és una solució davant les dificultats per trobar un habitatge amb les condicions per treballar-hi. Torres prové de França, era assalariada abans de treballar amb aquesta modalitat i es va instal·lar al país fa tres mesos. “Jo utilitzo el coworking perquè no he trobat un pis amb més habitacions. Visc amb una companya i no hi puc muntar un despatx amb dues pantalles. És, sobretot, una qüestió d’espai”. El testimoni de Torres posa de manifest una altra cara del fenomen. Els espais de treball compartit poden ser un entorn triat per convicció professional, però també una extensió del domicili en un context d’escassetat de l’habitatge assequible i l’augment del treball digital.
Tot i que aquests interrogants continuen oberts, els usuaris destaquen la comoditat i la possibilitat de fer contactes, així com el fet de mantenir una rutina laboral més enllà de les parets de casa, en un espai amb preus que oscil·len entre els 250 euros mensuals per un escriptori fix i els 1.000 euros per una oficina privada. El coworking és, segons ells, una oportunitat i una resposta als reptes del teletreball.