SUCCESSOS
Intent de ganivetada al company de pis
Detenen un home de 32 anys per una temptativa d’agressió amb una fulla de 19 centímetres
La policia va arrestar dimecres a la tarda un home de 32 anys després de protagonitzar un greu incident al domicili contra el company de pis; va amenaçar-lo de mort i després va intentar apunyalar-lo esgrimint un ganivet de cuina amb una fulla de 19 centímetres. Els fets van succeir al Pas de la Casa i les imputacions a les quals s’enfronta són presumptes delictes contra la vida humana independent, contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva. L’agressió va acabar en temptativa, segons la informació facilitada per la policia, però durant l’altercat l’home va provocar danys en una paret de l’habitatge.
És el segon incident amb una arma blanca en pocs dies. El cap de setmana, la matinada de dissabte, agents del cos van reduir un veí d’Encamp que pretenia sortir al carrer amb un ganivet després d’haver protagonitzat una agressió a una altra persona que li havia recriminat el volum massa alt de la música que escoltava. L’incident va succeir a la via pública i, després, l’agressor va anar a l’establiment hoteler on viu per buscar l’arma blanca però una persona va aconseguir bloquejar la porta de l’edifici per evitar que sortís i fins a l’arribada dels agents de policia.
És una de les detencions dels darrers dies, balanç en el qual també hi ha el control a un home de 48 anys per agredir sexualment una veïna a l’ascensor de l’edifici d’habitatges que comparteixen, a Andorra la Vella. L’arrest es va produir després que la víctima interposés una denúncia pels tocaments no consentits.
Finalment, el cos d’ordre va informar ahir de tres detencions més registrades els últims dies. Per infracció contra la salut pública va ser arrestada una turista de 39 anys a la frontera del riu Runer quan pretenia accedir al país en possessió de 0,3 grams de cocaïna. I s’hi han de sumar dues intervencions més per delictes relacionats amb el trànsit. Un conductor de 66 anys va ser interceptat a Ordino com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, ja que circulava quan tenia el permís suspès. Segons va indicar la policia, la patrulla el va reconèixer a l’avinguda del pont d’Ordino i el va fer aturar. A banda de dur un vehicle quan no podia fer-ho, va sumar una infracció més (en aquest cas administrativa) en donar un positiu de 0,78 a la prova d’alcoholèmia que li van realitzar els agents. Finalment, per conduir sota els efectes de l’alcohol, efectius del cos d’ordre van detenir un home de 32 anys a Andorra la Vella que circulava amb una taxa positiva d’1,10.