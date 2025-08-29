Successos
Detingudes dues persones per agredir les parelles a Encamp i a Ordino
Els arrestats passaran a disposició judicial avui
La policia va detenir ahir a la tarda a dues persones per violència de gènere a Ordino i a Encamp. El primer avís va saltar a les 18.20 hores per una agressió domèstica a Ordino. Una dona resident de 53 anys hauria agredit al marit després d'una discussió i aquest va trucar a la policia per denunciar-ho. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, al domicili conjugal de la parella, van detenir la dona, acusada d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. La presumpta agressora passarà a disposició judicial avui.
El segon avís va arribar poca estona més tard, a les 19 hores. Un home resident de 57 anys hauria agredit a la parella en el domicili conjugal, a Encamp. Va ser la víctima qui va alertar a la policia, que ràpidament es va traslladar fins a la residència i va detenir el presumpte agressor. L'home passarà a disposició judicial avui també.