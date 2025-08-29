Balanç
La Creu Roja ha fet 411 actuacions preventives a través del Punt Lila i el RollingAND el 2025
La xifra representa un augment del 37% respecte a l'any passat
La Creu Roja ha dut a terme 411 actuacions preventives en esdeveniments festius el 2025 a través dels serveis Punt Lila i RollingAND. La xifra representa un augment del 37% respecte a l'any passat, quan se'n van dur a terme unes 300. L'ONG ha distribuït més de 210 tapa-gots reutilitzables, un increment del 110% respecte a l'any anterior, i ha realitzat 57 tests d'alcohol i 3 tests de substàncies, que han crescut un 33%. La Creu Roja també ha distribuït material d'higiene femenina i preservatius en els vuit esdeveniments que han estat presents. L'entitat en fa un bon balanç i reafirma "el seu compromís amb la seguretat ciutadana, la prevenció i la sensibilització".