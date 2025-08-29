ESTADÍSTICA
El consum d’energia elèctrica baixa un 1,5% durant el juliol
El consum d’energia durant el mes de juliol del 2025 ha estat de 38.924 MWh (megawatts hora), un 1,5% per sota de les xifres del mateix mes de l’any anterior. Quant al consum elèctric acumulat dels set primers mesos de l’any ha estat de 344.060,0 MWh, en aquest cas superior en un 1,9% al del mateix període (gener a juliol) del 2024.
Les dades difoses ahir pel departament d’Estadística també recullen la procedència de l’energia. Les dades de juliol, amb 29.391 MWh, mostren un creixement de la importació del 2,1% respecte al mateix mes del 2024. Pel que fa a l’energia produïda a Andorra, presenta una variació interanual negativa de l’11,1%. Analitzant el consum dels set primers mesos de l’any, s’indica que 255.483,0 MWh han estat importats, fet que reflecteix una variació interanual positiva del 5,6%, mentre que 88.664 han estat produïts al país, un 7,4% menys respecte al mateix període de l’any anterior. La nota també examina el volum de consum per tipologia de clients, en aquest cas només amb dades de FEDA. Els sectors que van presentar una variació positiva més destacable al juliol van ser indústries (amb un +12,3%) i construcció i annexes amb un 11,5%. Les llars van consumir un 4,8% més. L’hoteleria i restauració va caure un 10,2%. Indústria, construcció i habitatges també han gastat més durant els set primers mesos de l’any. La resta de sectors recollits (hoteleria i restauració, serveis financers, administració o enllumenat públic) estan per sota.