Tribunals
El Consell Superior de la Justícia nomena dues noves magistrades del Tribunal de Corts
Els nomenaments, aprovats pel Consell Superior de la Justícia, corresponen a una plaça per concurs públic i una altra per promoció interna
El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha aprovat el nomenament de dues noves magistrades adscrites al Tribunal de Corts per a places de dedicació plena.
D'una banda, s’ha designat Míriam de Rosa Palacio com a magistrada en el marc del concurs públic adreçat a juristes de reconeguda competència tècnica, convocat mitjançant edicte el 26 de maig passat. El seu nomenament s’emmarca en el que estableix l’article 66 ter de la Llei qualificada de la Justícia i el Títol I, Capítol 2, del Reglament de l’estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal, aprovat el 25 de febrer del 2021.
D'altra banda, Nàdia Alís Cirera ha estat nomenada també magistrada del Tribunal de Corts, però en aquest cas fruit del concurs de promoció interna, igualment convocat per edicte el 26 de maig i amb el mateix marc legal de referència.
Els nomenaments seran efectius un cop es formalitzi la presa de possessió del càrrec, per a la qual caldrà que ambdues magistrades prestin jurament o promesa davant del Consell Superior, tal com preveu l’article 65 de la Llei qualificada de la Justícia.