NITS D’ESTIU DE FEDA
Cinema a la fresca al llac d’Engolasters amb la pel·lícula ‘Salvatges’
La col·laboració entre el festival Ull Nu i les Nits d’Estiu de FEDA Cultura es consolida com una cita ineludible del final d’agost. Enguany, la proposta cinematogràfica és Salvatges (2024), l’últim film d’animació de Claude Barras, que es projectarà demà a les 20.30 h, a la vora del llac d’Engolasters.
Fran Alcázar, coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, destaca que “és una història que ens farà reflexionar sobre la importància de cuidar el nostre entorn”, i recorda que la pel·lícula és obra del mateix director de La vida d’un carbassó, guardonada arreu d’Europa. Salvatges va ser estrenada al Festival de Canes d’enguany i ha estat nominada a millor llargmetratge als Premis del Cinema Europeu.
L’activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia al correu fedacultura@feda.ad o al 739 111. Es recomana portar una llanterna, roba d’abric i una manta per seure a terra.