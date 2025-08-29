CULTURA
Càmeres a punt per al rodatge del curtmetratge ‘A vegades’
Des d’avui i fins al proper diumenge tindrà lloc el rodatge del curtmetratge A vegades, un film que es desenvoluparà en diverses localitzacions de la Massana i Andorra la Vella. El projecte neix de la combinació de la novel·la Paresse pour tous, d’Hadrien Klent, i d’una cançó del grup català Manel.
El repartiment principal està format per Uri Guillem, Irina Robles i Juanma Casero. A vegades narra la història d’en Pablo (Uri Guillem), un violinista d’orquestra que, després de patir una lesió, es qüestiona si vol continuar amb la seva vida frenètica. Al seu costat, Greta (Irina Robles) i Leo (Juanma Casero) l’ajudaran a mirar cap endins i a replantejar-se les seves prioritats.
El projecte es tracta del segon curtmetratge escrit i dirigit per Anna Ubach Font. A més, compta amb la col·laboració del Govern d’Andorra i del comú de la Massana.