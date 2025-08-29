REPORTATGE
Un ascens inoblidable
La primera ascensió catalana a l’Everest es va produir el 28 d’agost de 1985 en una expedició liderada pel resident Conrad Blanch.
“Va ser un repte molt important i en conservo un record inesborrable”, explica el resident Conrad Blanch, cap de l’expedició que va portar els primers 13 catalans a pujar al sostre de la terra, l’Everest. La fita es va fer realitat el 28 d’agost de 1985, després d’un intent fallit dos anys abans. “Tot i que en aquell segon intent la meteorologia no va acompanyar i la neu era molt fonda, fet que va dificultar l’ascens, finalment van poder fer el cim”, apunta Blanch, qui fou exdirector general de Grandvalira i d’ENSISA i actual conseller de SETAP 365. El grup anava acompanyat de cinc xerpes locals.
“Vam ser afortunats de fer-ho en aquell moment. Estàvem sols escalant l’Everest”
La tasca de Blanch era principalment gestionar l’expedició, buscar finançament i demanar permisos. “Vaig haver d’anar dues vegades a Pequín a negociar el permís per pujar a l’Everest per la banda del Tibet”, comenta, tot recordant que feia ben poc que s’havia obert aquella zona a visitants estrangers. Tot i que ell no va trepitjar el cim, va arribar a pujar fins als 7.700 metres sense oxigen. “Abans no hi havia les facilitats que hi ha ara, i organitzar l’ascens va ser molt complicat. Vam haver d’estar diversos mesos fent trobades als campaments base i organitzar bé la pujada”, exposa.
Avui dia la muntanya s’ha convertit en un atractiu turístic més, amb prop de 850 expedicions coronant el cim cada any. “Vam ser molt afortunats de fer-ho en aquell moment. Estàvem sols escalant l’Everest”, recorda l’alpinista resident, que tot i l’afluència massiva al cim, defensa que l’essència de l’alpinisme no s’ha perdut. “Com ho vam fer nosaltres ja no es pot fer, però això no vol dir que no puguis buscar vies alternatives i altres cims on escalaràs pràcticament sol”.
Els actes de commemoració es van dur a terme ahir a la localitat catalana de Taradell. Es va realitzar una visita dels alpinistes al monument que recorda la gesta i es va fer la preestrena del documental Everest 1985. Els primers catalans a fer el cim.