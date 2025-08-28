REPORTATGE
Set dies de lluita contra el foc
Els bombers desplaçats a Astúries han afrontat uns incendis forestals especialment complexos i jornades de 12 hores en un terreny escarpat.
Set dies de feina, dotze hores diàries i un terreny escarpat. Aquesta ha estat la realitat dels sis efectius del cos de bombers que van ser desplaçats a Somiedo, una de les comarques més castigades pels incendis forestals d’aquest estiu a Astúries. Dimarts passat van tornar al Principat després d’una experiència intensa i enriquidora, en què han sumat esforços als equips locals en una lluita contra el foc.
El cos destaca l’aprenentatge adquirit amb els equips locals
“El terreny era de pedra i amb molt desnivell, semblant al d’Andorra”, explica David Lamelas, un dels integrants de la dotació. La seva jornada començava cada matí amb una reunió de coordinació amb el cap d’incendis asturià, que fixava els objectius en funció de l’evolució de les flames. Després, els bombers es distribuïen pel territori: alguns dies treballaven plegats i altres, repartits en punts diferents segons les necessitats del dispositiu. La logística també va posar a prova l’equip. Els primers dies s’allotjaven a una hora i mitja de les zones afectades, de manera que les jornades s’allargaven fins ben entrada la nit. Finalment, es van poder traslladar a un allotjament més proper, fet que va alleugerir els desplaçaments. Pel que fa als àpats, el suport dels equips locals va ser clau. “Ens preparaven el menjar al matí i el recollíem abans de sortir”, afegeix Lamelas.
Les tasques principals s’han centrat en la vigilància de punts calents, el perimetratge i l’extinció directa amb eines manuals i aigua. Segons Òscar Guasch, col·laborador de la secció forestal, l’estada ha estat una experiència d’aprenentatge. “A Andorra, per sort, gairebé no tenim incendis forestals. Ha estat un aprenentatge poder compartir experiència i veure com treballen en aquestes zones”. Els incendis de Somiedo són especialment complexos. Una de les seves particularitats són les combustions subterrànies, que poden reactivar-se quan canvien les condicions meteorològiques. Les previsions de pluja van arribar com una bona notícia per rematar les tasques d’extinció, encara que el retorn respon també a la necessitat de recuperar vehicles