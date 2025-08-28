NO CONSTA CAP REUNIÓ AMB AUTORITATS DEL PAÍS
El president espanyol torna a Andorra en una visita privada
Pedro Sánchez i la seva esposa, Begoña Gómez, tancaran les vacances al Principat en una estada que s’allargarà fins demà
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha escollit Andorra per fer una última escapada abans de reincorporar-se a la seva agenda institucional. Després de participar en el consell de ministres de dimarts, el dirigent socialista va arribar al país abans-d’ahir per carretera, acompanyat de la seva esposa, Begoña Gómez. Segons mitjans de comunicació espanyols, la parella romandrà al Principat fins demà en una visita de caràcter estrictament privat i sense aparèixer a cap comunicació oficial de la Moncloa.
L’estada s’emmarca dins el període vacacional del cap de l’executiu espanyol, que ha estat objecte de crítica per part de l’oposició a causa de la seva durada i del cost dels dispositius de seguretat associats. Malgrat el caràcter no oficial del viatge, s’hauria activat un dispositiu de protecció similar al d’altres desplaçaments institucionals. La parella s’allotja en un hotel de luxe situat a Soldeu, tal com ja va fer en una visita anterior.
Pedro Sánchez va arribar dimarts a la nit al Principat per carretera
Fonts properes a l’entorn de Moncloa apunten que el president aprofitarà les instal·lacions andorranes per practicar ciclisme de muntanya, una afició que ja ha motivat altres estades al país. L’any passat, Sánchez ja va visitar el Principat coincidint amb el Campionat del Món de BTT a Pal-Arinsal. En aquella ocasió, va seguir algunes de les proves des de la zona VIP i es va allotjar en un establiment similar.
No està descartada la seva presència a l’arribada de l’etapa d’avui de la Vuelta Ciclista a Espanya, que finalitza a Pal. Tampoc consta cap reunió amb autoritats del Principat ni cap activitat de caire institucional vinculada a l’estada.