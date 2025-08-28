Successos
Tres joves ferits en un fort accident a l'avinguda Salou
El sinistre ha tingut lloc a dos quarts de vuit del vespre
Un espectacular accident a l'avinguda Salou en sentit pujada, després de la rotonda de Prat Salit, ha provocat tres ferits, amb edats compreses entre els 20 i els 25 anys. Dos dels ferits han hagut de ser traslladats a l'hospital, on se'ls hi estan duent a terme diverses proves per conèixer el seu estat, el qual no ha trascendit. En el sinistre s'han vist involucrats dos vehicles, un amb matrícula holandesa i l'altre andorrana.
Els dos turismes pujaven direcció Andorra la Vella, l'holandès pel carril dret i l'andorrà pel carril esquerre, quan el vehicle holandès ha volgut entrar al restaurant que hi ha en aquella zona, i s'ha posat al carril esquerre, sense veure que hi havia l'altre vehicle. L'impacte ha estat d'alta intensitat i ambdós turismes han estat arrossegats fins l'entrada del pàrquing del restaurant. Aquest fet ha obligat als serveis d'emergència a habilitar pas alternatiu durant l'estona d'atenció a les víctimes, retirada dels vehicles i posterior neteja de la calçada. El sinistre s'ha produït a dos quarts de vuit del vespre. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la policia i dues ambulàncies de bombers.