L'Institut de les Dones estudia col·laborar amb l'ONU en formacions contra els estereotips de gènere

La secretaria general, Judith Pallarés, ha viatjat fins a Ginebra per assistir a les pre-sessions organitzades per l'ONG UPR Info

La secretària general de l'IAD, Judith Pallarés, durant les pre sessions d'UPR Info.

La secretària general de l'IAD, Judith Pallarés, durant les pre sessions d'UPR Info.

L'Institut de les Dones (IAD) està explorant vies de col·laboració en formacions i campanyes contra els estereotips de gènere. La secretària general de l'IAD, Judith Pallarés, ha mantingut una reunió amb l'encarregada de Comunicació i Relacions amb Grups d'Interès d'ONU Dones, Vera Rios, en el marc de les pre-sessions d'UPR-Info a Ginebra (Suïssa), on han tractat el tema. Pallarés també s'ha reunit amb la directora executiva d'UPR Info, Mona M'Bikai i amb la missió permanent d'Andorra a Ginebra, amb qui s’ha coordinat la celebració d’una reunió en línia amb membres de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans prevista per a la pròxima setmana. 

L’objectiu de l’Institut és donar a conèixer a aquests organismes internacionals les seves funcions i tasques en matèria de defensa dels drets de les dones al territori, així com ampliar els seus contactes internacionals i establir xarxa amb altres institucions.

