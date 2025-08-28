Ginebra
L'Institut de les Dones estudia col·laborar amb l'ONU en formacions contra els estereotips de gènere
La secretaria general, Judith Pallarés, ha viatjat fins a Ginebra per assistir a les pre-sessions organitzades per l'ONG UPR Info
L'Institut de les Dones (IAD) està explorant vies de col·laboració en formacions i campanyes contra els estereotips de gènere. La secretària general de l'IAD, Judith Pallarés, ha mantingut una reunió amb l'encarregada de Comunicació i Relacions amb Grups d'Interès d'ONU Dones, Vera Rios, en el marc de les pre-sessions d'UPR-Info a Ginebra (Suïssa), on han tractat el tema. Pallarés també s'ha reunit amb la directora executiva d'UPR Info, Mona M'Bikai i amb la missió permanent d'Andorra a Ginebra, amb qui s’ha coordinat la celebració d’una reunió en línia amb membres de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans prevista per a la pròxima setmana.
L’objectiu de l’Institut és donar a conèixer a aquests organismes internacionals les seves funcions i tasques en matèria de defensa dels drets de les dones al territori, així com ampliar els seus contactes internacionals i establir xarxa amb altres institucions.