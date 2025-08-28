ARTS ESCÈNIQUES
La Jocand i Jo Dansa tornen a representar ‘Macbeth’ demà
Les poques entrades que queden es poden adquirir a ‘4tickets.es’
Les Joves Companyies Nacionals de Teatre i Dansa, Jocand i Jo Dansa, recuperen demà la representació de Macbeth després de l’èxit de l’estrena, l’any passat. El clàssic de William Shakespeare adaptat i dirigit per Joan Hernández i Mònica Vega pujarà a l’escenari del Teatre de les Fontetes de la Massana a les 20.30 hores.
El comunicat de l’Escena Nacional advertia ahir als potencials espectadors que les entrades gairebé estan exhaurides (al vespre s’havia completat el 80% de l’aforament aproximadament). Es poden adquirir a través del portal www.4tickets.es/massana. L’entrada general té un preu de 12 euros però hi ha preus reduïts per als més joves: fins als 21 anys es paguen 3 euros i 5 si es tenen entre 22 i 30.
El Macbeth de les dues joves companyies és una producció conjunta amb un elenc de tretze joves intèrprets que, segons la descripció de l’espectacle, “uneixen el teatre físic, la dansa i la dramatúrgia coral per oferir una reinterpretació contemporània i intensa d’una de les tragèdies més conegudes de Shakespeare: un viatge d’ambició, culpa, dol i paranoia que continua captivant generació rere generació”. La tragèdia de l’autor anglès narra la caiguda als inferns d’un noble de nom Macbeth en creure’s la profecia que ha de ser rei d’Escòcia; assassina el monarca amb l’ajuda de la seva esposa per ocupar el tron i aquest serà l’inici de la seva fatalitat. La versió andorrana, demà a les Fontetes.