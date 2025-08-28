El Govern exposa a Ginebra els avenços del país en matèria d’igualtat

Nacions Unides
El Govern exposa a Ginebra els avenços del país en matèria d’igualtat
El director del departament d'Afers Multilaterals, Jeroni Estopiñán, ha destacat la posada en marxa del protocol de transició de gènere
El Govern ha exposat els avenços en matèria d'igualtat durant la sessió prèvia a l'examen periòdic universal de drets humans a les Nacions Unides (ONU) que se celebrarà el novembre a Ginebra (Suïssa). El director del departament d'Afers Multilaterals i Cooperació del ministeri d'Afers Exteriors, Jeroni Estopiñán, ha estat l'encarregat de defensar la posició de Govern. Estopiñan ha destacat reformes com l’aprovació el 2022 de la llei d'igualtat de tracte entre dones i homes, amb l'equiparació del matrimoni civil al canònic per a totes les parelles, o la modificació el 2024 de la llei del Raonador del Ciutadà per reforçar el seu mandat d'acord amb els principis de Venècia.
El director també ha fet èmfasi en la creació de l'Institut Andorrà de les Dones i del Servei Integral d'Atenció a la Dona, així com de la posada en marxa del protocol de transició de gènere o l'aposta per reforçar els mecanismes de protecció per a dones víctimes de violència de gènere. Estopiñán ha remarcat que "la societat civil ha estat la protagonista d'aquests avenços".