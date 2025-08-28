TURISME
Govern diu que és el comú qui ha de solucionar els problemes a Juberri
Resoldre les externalitats negatives derivades de l’alta afluència de visitants al parc no és competència de l’administració central, sosté l’executiu
Els remeis al problema de la massificació turística als jardins de Juberri no són responsabilitat del Govern. Tal com van remarcar ahir fonts de l’executiu al Diari, trobar una solució a les externalitats negatives provocades per l’alta afluència de visitants al parc no és competència de l’administració central, sinó del comú de Sant Julià de Lòria. L’atracció turística s’alça sobre un terreny comunal cedit el 2005 a una família del poble perquè hi desenvolupés els jardins.
L’explosió de popularitat del parc ha portat Juberri, una zona eminentment residencial, al límit de la saturació. El problema s’observa sobretot durant la temporada d’estiu, els ponts i els caps de setmana i s’ha agreujat en els últims anys. Un veí del poble va confirmar ahir que la situació ha estat complicada en les darreres setmanes, tot i que en els dies de pluja l’afluència s’ha reduït. Aquest any la majoria de visitants s’han concentrat a l’agost i la primera meitat de l’estiu ha estat més tranquil·la.
Degradació
La zona més afectada per la massificació comprèn els carrers sense sortida del Bec i del Bosc, a què només es pot accedir des de la carretera de la Rabassa. Els problemes principals a què s’han d’enfrontar els veïns són l’acumulació de vehicles a la via pública i la degradació de l’entorn. En aquesta zona no hi ha serveis ni locals de restauració. Alguns visitants dinen al parc i llencen les deixalles al terra, i d’altres, davant d’una urgència, no tenen més remei que fer les seves necessitats a l’aire lliure.
El comú lauredià va anunciar la setmana passada que treballa en un pla de gestió per regular tots els actius turístics del quart d’Auvinyà, incloent-hi els jardins de Juberri, i trobar un equilibri entre la promoció turística i la qualitat de vida. La corporació consensuarà el model per minimitzar els problemes derivats del boom turístic amb els veïns i la família propietària del parc d’escultures. El projecte es començarà a desplegar al setembre.
Paral·lelament, el cònsol major, Cerni Cairat, va anunciar que es reuniria properament amb el Govern i Andorra Turisme per abordar els problemes de massificació a Juberri. Una de les solucions provisionals ja aplicades pel comú és reforçar la presència dels agents de circulació a la zona. El comú admet, a més, que el nombre de places d’aparcament al poble és insuficient per absorbir el volum de visitants.
A la tardor de l’any passat un grup de veïns va promoure una recollida de signatures per proposar al comú que els jardins es traslladessin fora del nucli de Juberri i s’integressin en l’oferta de Naturland. Camprabassa rebutja aquesta opció perquè no s’adiu amb el concepte de Naturland i l’operació seria massa costosa. Com que el parc no canviarà de lloc, ara es tracta de buscar solucions per millorar la convivència amb els veïns.