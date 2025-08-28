Cultura
El director Joan Anton Rechi estrena una nova producció de Tosca a La Fenice de Venècia
L'òpera de Giacomo Puccini es representarà en sis funcions repartides entre el 29 d'agost i el 6 de setembre
El director d'escena andorrà, Joan Anton Rechi, presentarà una nova posada en escena de Tosca, l'òpera de Giacomo Puccini, al teatre La Fenice de Venècia. La producció es representarà en sis funcions del 29 d'agost al 6 de setembre. Aquesta serà la quarta producció de Rechi al coliseu venecià, on ja ha signat Fidelio de Beethoven i dues versions diferents de Faust de Gounod.
La nova Tosca trasllada l’acció a la Roma dels anys cinquanta i ofereix una lectura contemporània i ambiciosa, amb un marcat caràcter cinematogràfic. "Tosca és una òpera sobre el desig de viure segons les pròpies regles i sobre l’anhel de llibertat. Tornar a treballar a La Fenice, un teatre mític on ja he tingut la sort de dirigir Fidelio i Faust, és un somni renovat i alhora una enorme responsabilitat", afirma Rechi.