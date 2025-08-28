Successos
Detingut per intentar apunyalar el company de pis amb un ganivet de 19 centímetres
L'intent d'agressió va acabar amb danys en una paret
Un home de 32 anys va ser detingut ahir a la tarda al Pas després d'intentar apunyalar el company de pis amb un ganivet de cuina d'una fulla d'uns 19 centímetres. El presumpte autor hauria amenaçat de mort el company i l'hauria intentat assassinar, segons explica la policia. Durant l'intent d'agressió, va causar danys en una paret. L'home ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la vida humana independent, contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva.