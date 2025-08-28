SUCCESSOS
Detingut per agressió sexual a una veïna dins l’ascensor
La policia ha detingut un home resident per agredir sexualment una veïna a l’ascensor de l’edifici on viuen, segons van informar fonts del cos d’ordre al Diari. Els fets van passar el dilluns d’aquesta setmana en un edifici residencial situat a la parròquia d’Escaldes-Engordany.
La dona va interposar la denúncia dimarts i el mateix dia la policia va detenir el presumpte agressor, acusat d’un delicte contra la llibertat sexual. Dimarts al vespre l’home va passar a disposició judicial.
Els delictes contra la llibertat sexual van augmentar el 20% el 2024 respecte del mateix període de l’any anterior, segons les dades de la policia recollides per Estadística i el Govern. És una de les tipologies delictives en què va observar-se un increment més gran del nombre de faltes comeses. El creixement agregat de delictes va ser del 6,6%.