Estadística
El consum d'energia baixa un 1,5% al juliol
La producció nacional ha estat un 11,1% per sota de la de fa un any
El consum total d'energia al país durant el mes de juny ha estat de 38.924 MWh, una dada que tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística suposa una variació negativa de l'1,5%, respecte al mateix mes del 2024. Quant a la importació d'energia, les dades del juliol, amb 29.391 MWh, mostren un creixement del 2,1%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Pel que fa a l'energia produïda a Andorra presenta un descens de l'11,1%.
Pel que fa a les dades acumulades del gener al juliol, el consum total ha estat de 344.060 MWh, xifra que suposa un augment de l'1,9%, respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquest consum, 255.483 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 5,6%, mentre que 88.664 han estat produïts al país, un 7,4% menys respecte al mateix període de l’any anterior.
Respecte a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el consum elèctric ha estat de 576.225 MWh, el que suposa un augment del 2,5% respecte al mateix període anterior. D’aquest consum, 447.078 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 4,3%, mentre que 129.251 MWh han estat produïts al país, un 3,3% menys respecte al 2024.
D'altra banda, des del departament d'Estadística s'exposa que el consum d'energia al país expressat en TEP durant el juliol ha estat de 14.434,8 TEP, amb una variació percentual negativa del 2%. Per altra banda, el consum acumulat de gener a juliol se situa en 117.636,8 TEP (+1,4%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 200.955,5 TEP, amb una variació positiva del 0,5% respecte al mateix període anterior.