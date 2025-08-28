Seguretat
El Coex publica un vídeo per visibilitzar la importància de la neteja de voravies
El Coex ha compartit un vídeo divulgatiu a les seves xarxes socials per explicar com es du a terme la neteja de les voravies, una tasca sovint invisible però fonamental per garantir la seguretat, l’accessibilitat i el confort dels vianants.
El contingut mostra com els equips de manteniment treballen perquè les vores de les carreteres i camins estiguin lliures d’obstacles i acumulacions, permetent així una correcta circulació de l’aigua i evitant possibles desperfectes en el paviment o situacions de risc.
Des de Coex es recorda que aquesta feina es realitza de manera constant durant tot l’any, i que és clau per mantenir un entorn segur i accessible per a tothom. Amb el vídeo, l’entitat vol posar en valor la tasca diària del personal que vetlla pel bon estat de la via pública.