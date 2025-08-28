Nits d'estiu de FEDA
Cinema a la fresca al llac d’Engolasters amb la pel·lícula ‘Salvatges’ de Claude Barras
El film es projectarà aquest dissabte 30 d’agost
La col·laboració entre el festival Ull Nu i les Nits d’Estiu de FEDA Cultura es consolida com una cita ineludible del final d’agost. Enguany, la proposta cinematogràfica és Salvatges (2024), l’últim film d’animació de Claude Barras, que es projectarà aquest dissabte 30 d’agost, a les 20.30 h, a la vora del llac d’Engolasters.
Fran Alcázar, coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, destaca que “és una història que ens farà reflexionar sobre la importància de cuidar el nostre entorn”, i recorda que la pel·lícula és obra del mateix director de La vida d’un carbassó, guardonada arreu d’Europa. Salvatges va ser estrenada al Festival de Cannes d’enguany i ha estat nominada a millor llargmetratge als Premis del Cinema Europeu.
L’activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia a través del correu fedacultura@feda.ad o trucant al 739 111. L’organització recomana arribar amb antelació, portar una llanterna, roba d’abric i una manta o estoreta per seure còmodament al terra.