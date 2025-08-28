Policia
Arrestada una turista a la frontera amb 0,3 grams de cocaïna
La policia ha detingut durant la setmana un home per conduir begut i amb el permís suspès i un altra amb una taxa d'1,10
Una turista, de 39 anys, va ser arrestada durant la setmana quan es disposava a entrar al Principat, per la frontera del riu Runer. Els agents van controlar la dona que, durant l'escorcoll, es trobava en possessió de 0,3 grams de cocaïna.
A Ordino un home, de 66 anys, ha estat detingut per conduir amb el permís suspès. La patrulla el va reconèixer circulant per l'avinguda del Pont d'Ordino i el va controlar amb un positiu de 0,78. D'altra banda, un conductor, de 32 anys, va ser arrestat a Andorra la Vella per circular amb una taxa d'alcoholèmia d'1,10.