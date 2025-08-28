Efemèride
40 anys d'un ascens a l'Everest històric
Conrad Blanch, qui fou el cap de l'expedició, recorda la fita històrica dels primers catalans que van fer el cim del sostre del món
El 28 d'agost de 1985, un grup de 13 catalans i 5 xerpes van aconseguir l'ascens a l'Everest. Entre ells hi havia el resident Conrad Blanch, exdirector general de Grandvalira i d'ENSISA i actual conseller de SETAP365. Blanch fou el cap de l'expedició. "Va ser un repte molt important, un record inesborrable", explica el resident. Tot i que ell no va trepitjar el cim, va arribar a pujar fins als 7.700 metres sense oxigen. "La meva tasca era principalment gestionar l'expedició, buscar finançament, demanar permisos i organitzar l'ascens", explica Blanch, tot apuntant que "va ser un ascens molt difícil, ja que la neu era molt fonda i les condicions climàtiques ho complicaven". La frase "hem fet el cim!" va fer fortuna.
Avui dia, l'Everest s'ha convertit en una muntanya "turística", i cada any, més de 850 expedicions coronen el cim. "Vam ser molt afortunats en fer-ho en aquell moment, i a través del Tibet, que feia poc que havien obert. Estàvem sols escalant l'Everest", recorda Blanch. El cap de l'expedició, però, defensa que no s'ha perdut l'essència de l'alpinisme en aquest sentit, perquè "hi ha vies alternatives. Si no vols trobar-te gent i gaudir escalant en un lloc més tranquil, pots anar a la muntanya del costat, que serà igual de preciosa".
Els actes de commemoració de l'efemèride se celebraran aquesta tarda a la localitat catalana de Taradell. A les 17.30 hores està prevista una visita a la plaça Everest, on hi ha un monument que evoca la gesta aconseguida per l'expedició, i posteriorment, a les 19 hores, hi haurà un acte commemoratiu on es farà la preestrena del documental "Everest 1985. Els primers catalans a fer el cim".