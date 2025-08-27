Mobilitat
Retencions d'entrada a la Massana, Canillo i Escaldes
Les cues superen el quilòmetre en tots els casos
La pluja afegida als turistes que es troben al Principat està complicant la mobilitat a diverses parròquies. La general 4 d'entrada a la Massana en sentit sud pateix retencions que comencen a Erts, i que també afecten el centre de la parròquia. Les cues també són presents a Canillo, a la general 2 en sentit sud. El trànsit dens comença passat l'Aldosa de Canillo i finalitza una vegada travessat el centre de la parròquia.
Les retencions també són presents al centre d'Escaldes i Andorra la Vella. La general 2 d'entrada a Escaldes en sentit sud es troba afectada per cues que comencen a la sortida d'Encamp i el trànsit dens de baixada no finalitza fins a la rotonda de la Margineda.
En tots els casos, les retencions superen el quilòmetre, segons apunta el servei de mobilitat.