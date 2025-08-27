SUCCESSOS
La policia busca un home al Pas que hauria seguit i assetjat una adolescent
La policia busca un home al Pas de la Casa que hauria seguit i assetjat una adolescent durant dos dies. Els fets haurien tingut lloc dimecres i dissabte de la setmana passada a la nit, quan la menor tornava cap a casa. La noia va veure com un home la seguia en tot el camí i l’assetjava verbalment, fins al punt de perseguir-la fins que va arribar al portal de casa.
Aquest fet va provocar que tant l’adolescent com la mare posessin el que havia passat en coneixement de la policia el dissabte a la nit, i que el diumenge a la nit presentessin la corresponent denúncia.
Els agents que patrullen habitualment a la població fronterera estan al corrent de la situació i ja han pogut recollir diverses fotografies del presumpte autor dels fets delictius, que seria un contrabandista, segons sospita la policia.