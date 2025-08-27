Afers Exteriors
Pedro Sánchez torna de visita a Andorra fins divendres
El president espanyol ha arribat al Principat per carretera i no amb avió, per mantenir la privacitat
El president espanyol, Pedro Sánchez, i la seva dona, Begoña Gómez, van arribar ahir a la nit a Andorra, on faran estada fins al divendres. Així ho ha avançat el diari espanyol ABC, apuntant que el cap de l'executiu veí va traslladar-se al Principat amb cotxe, i no amb avió, com és habitual, "amb la intenció de passar desapercebut el màxim possible", ja que la visita, apunta el mitjà espanyol, "només la coneixen molt poques persones del cercle més estret del president". Pedro Sánchez i la seva dona estarien allotjats en un luxós hotel de Soldeu, el mateix on van fer estada l'any passat.
Sánchez i Begoña Gómez gaudiran d'uns dies de desconnexió al Principat, sobretot fent ciclisme de muntanya, una de les seves activitats preferides. Com ja va passar l'any passat durant la seva visita, els circuits de BTT de Pal seran un dels centres d'activitat més importants pel president espanyol, apunta l'ABC.
La visita coincidirà amb l'arribada de la Vuelta demà, i la posterior sortida d'etapa divendres, tot i que el caire secret de la visita podria influir en la seva assistència a la cursa ciclista.