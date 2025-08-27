ESPAIS CULTURALS
Museu tancat per amiant
La col·lecció de l’automòbil d’Encamp es clausura temporalment per la presència d’asbest en alguns vehicles
El Museu de l’Automòbil d’Encamp ja no obrirà avui les portes. L’exhibició de cotxes clàssics es clausura temporalment després que un estudi hagi constatat la presència d’amiant en peces d’alguns dels vehicles exhibits. Es tracta, va assenyalar el Govern en un comunicat, d’una recomanació del mateix informe especialitzat: una clausura al públic per acabar d’identificar els vehicles afectats i dur a terme les intervencions que pertoquin. L’examen realitzat també ha examinat una eventual contaminació ambiental que no ha trobat. “No hi ha hagut una afectació ambiental a les zones mostrejades que pugui afectar la salut dels treballadors i dels visitants del Museu Nacional de l’Automòbil”, assegura el comunicat de l’executiu.
Es va encomanar un estudi en sospitar que un vehicle contenia el material
La presència d’amiant és una de les particularitats dels vehicles clàssics. Fins fa quaranta anys era un material que s’usava habitualment en diferents components d’automoció per la resistència a la calor. Va ser a partir dels treballs de manteniment i millora que s’han dut a terme als locals del museu que es va observar que un dels vehicles exhibits podia contenir el també conegut com a asbest; aquest va ser el detonant per encarregar l’informe que ha recomanat ara la clausura temporal de l’equipament. La manipulació necessita mesures de protecció específiques per al professional que la fa i el material s’ha de tractar com a residu perillós. I és que tal com va recordar l’executiu, “l’amiant és un risc per a la salut quan aquest es fragmenta o es descompon, de manera que la pols de l’amiant pot ser respirada a través dels pulmons”, sent l’origen de malalties com l’anomenada asbestosi o càncer de pulmó. Però si no es fragmenta, no ha de suposar un perill, van assenyalar des de l’executiu.
Fins a la dècada dels 80 s'havia usat en components d'automoció
Tancament
L’executiu no ha posat data a la reobertura; l’objectiu “és obrir el museu en els millors terminis possibles”. Tot just a principi d’aquest mes s’informava de la iniciativa de connectar els vehicles amb “grans relats històrics i socials en tres rutes temàtiques”: l’automòbil en rodes de guerra, la història de la dona i l’automòbil i l’automobilisme, evolució tecnològica i velocitat. La renovació del discurs museogràfic connectant-lo amb el paper dels vehicles en els conflictes bèl·lics, els estereotips de gènere en un entorn que va néixer masculinitzat i el progrés tècnic i l’afició per les curses ha estat la darrera iniciativa de l’equipament –amb una col·lecció d’una vuitantena de vehicles que abracen un segle d’història, fins a la dècada dels 80–. L’any passat un total de 10.740 visitants van visitar la col·lecció i va ser el quart espai d’exhibició gestionat pel Govern amb més afluència darrere de Casa de la Vall (22.817), Casa d’Areny Plandolit (15.627) i Espai Columba (11.131).
El museu encampadà és, a més, un altre dels dossiers culturals pendents. La crisi derivada de la covid va enterrar la iniciativa de construir un nou edifici davant de les dependències del comú d’Encamp; s’havia convocat un concurs d’idees, hi havia projecte arquitectònic guanyador, i la parcel·la la cedia la corporació però les noves necessitats pressupostàries per combatre la crisi sanitària van deixar la proposta (xifrada en uns catorze milions) en un calaix. A final d’any, i durant la presentació del pla estratègic dels museus amb l’horitzó 2030, la ministra de Cultura, Mònica Bonell, afirmava que la reubicació és encara una proposta sobre la taula que es treballava amb el comú d’Encamp i que l’espai davant de les dependències de la corporació a la plaça dels Arínsols seguia sent una opció. La parròquia continuaria mantenint l’espai museístic, va assegurar. L’equipament cultural es va impulsar l’any 1988 per iniciativa d’un grup de col·leccionistes privats que van comptar amb el suport de l’administració central. La ministra destacava el valor d’una col·lecció que ahir a la tarda rebia els darrers visitants fins a una nova data per determinar.