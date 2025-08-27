ÒBIT
Mor als 87 anys Joan Cuberes, impulsor de les falles d’Andorra
Joan Cuberes Montanya, conegut popularment com a Jeannot i considerat un dels grans impulsors de les falles a Andorra, va morir ahir als 87 anys. Nascut el 31 d’agost de 1937 a ca la Tresa del Pui, va viure de ben petit la tradició fallaire al barri del Puial. Cuberes es va convertir en funcionari, va esdevenir examinador de conducció i sempre va estar vinculat al món dels vehicles, però també va destacar com a jugador pioner del VPC de rugbi.
La missa serà a les 16 h a l'església de Sant Esteve
La preservació de la memòria de les falles també va ser una aportació valuosa. “Va ser clau per recuperar la tradició, amb les seves aportacions i records”, va subratllar Xavi Burgos, que va destacar el paper de Cuberes en el documental que va ajudar a reconèixer les falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.
La vetlla es farà a la sala 3 de les sales del tanatori nacional, a Escaldes, avui de 10 a 13 hores i la missa funeral se celebrarà a les 16 hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.