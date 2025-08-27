Espectacles
Les Joves Companyies Nacionals de Teatre i Dansa reestrenen l'obra Macbeth
La funció tindrà lloc divendres a les 20.30 hores al teatre de les Fontetes de la Massana
Les Joves Companyies Nacionals de Teatre i Dansa, JOCAND i JO DANSA, reestrenen l'obra Macbeth. La funció tindrà lloc divendres a les 20.30 hores al teatre de les Fontetes de la Massana. Les entrades, gairebé exhaurides, es poden adquirir a través de la pàgina web del portal 4 tickets.
En aquesta producció conjunta, tretze joves intèrprets uneixen el teatre físic, la dansa i la dramatúrgia coral per oferir una reinterpretació contemporània i intensa d’una de les tragèdies més conegudes de Shakespeare. L'obra està dirigida per Joan Hernández i Mònica Vega.