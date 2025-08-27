Edifici administratiu
Govern reforça l'equip de tràmits amb quatre treballadors
Faran l'acompanyament a les empreses en la digitalització
El Govern reforça l'atenció al ciutadà amb l'ampliació de la plantilla amb quatre treballadors (actualment en són entre 6 i 8 al servei de tràmits) destinats exclusivament a acompanyar les empreses en la digitalització de les seves gestions amb l'administració. Es tracta de persones experimentades per a tràmits d'una complexitat superior als quotidians de la ciutadania. Així ho ha explicat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell: «l'objectiu és reforçar el servei de tràmits i alhora acompanyar les empreses a fer aquesta digitalització». La mesura implicarà també un canvi d'ubicació. Els tràmits que feien les empreses a Govern es traslladaran a l'edifici del Prat del Rull i serà necessària la cita prèvia. Els canvis entraran en funcionament al dia 1 de setembre.
Amb la iniciativa es pretén «fer el pas a la digitalització en el marc de l'estratègia de transformació digital», ha explicat Rossell qui ha afegit que cal fer-ho «de la mà de l'administració». La mesura ajudarà a la vegada combatre els problemes administratius pel que fa a l'excés de cues dels darrers mesos: «això permetrà d'alguna manera alliberar espai de cara a la ciutadania i millorar la tramitació de cara als ciutadans», ha afegit el ministre.
Rossell assegura que de cara al 2026 cal que la totalitat de les empreses faci el canvi cap a la digitalització dels tràmits. «Diferenciem l'obligatorietat de les empreses per fer-ho de forma digital del ciutadà que pot escollir encara entre digital i presencial», ha explicat el ministre. Per ara el percentatge de tràmits que s'estan fent de forma digital giren entorn del 25%, motiu pel qual Rossell ho considera «un objectiu molt ambiciós».