SUPORT A LA FEDERACIÓ
La gent gran podrà rebre formació per combatre la bretxa digital a la tardor
L’associació reclama tràmits més intuïtius i dinàmics i més seguiment de l’executiu
L’increment dels tràmits digitalitzats de Govern, que actualment ja són 900, repercuteix directament en les generacions d’edat més avançada del país. Una problemàtica abordada per l’executiu i la Federació d’Associacions de la Gent Gran, que va sol·licitar suport formatiu per tal de poder-se adaptar a la realitat del moment. La resposta de Govern va ser favorable i serà a partir de la tardor quan s’iniciaran els tallers als casals de les parròquies. Així ho va fer saber el president de la federació, Fèlix Zapatero, qui es mostra “a favor de la digitalització, però sempre que hi hagi accés a una formació repetitiva”. I és que amb la petició es busca la implementació de “tallers trimestrals i insistència” per evitar oblidar els tràmits apresos.
“Estic a favor de la digitalització si hi ha una formació repetitiva”
Els reclams de la Federació d’Associacions de la Gent Gran inclouen aplicacions “una mica més intuïtives i dinàmiques”. Una casuística en procés de millora, ja que el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, els hauria assegurat “revisar-los per mirar de fer-los més simples”, segons Zapatero. “És difícil recordar tots els procediments, són lents i complicats”, va afegir el president de la gent gran, que va aprofitar l’ocasió per exemplificar-ho: “Les dades que són sempre les mateixes, com nom, cognoms o adreça, podrien sortir automàtiques només entrant el número de la CASS”. Un fet que implicaria també “més connexió entre el Govern i els comuns”, en disposar de tota la informació bàsica de cadascú.
“Volem unes aplicacions una mica més intuïtives i dinàmiques”
El suport telefònic és una altra alternativa considerada viable per la federació. “Demanem seguiment, a vegades et quedes encallat i aniria bé disposar d’un telèfon del ministeri a qui contactar per rebre ajuda i guia en temps real”, va explicar Zapatero.
Eines més necessàries
L’eina digital que causa més interès a la gent gran és l’aplicació d’Andorra Salut, i la capacitat de dur a terme gestions bàsiques com aprendre a descarregar-la i navegar-hi “ens interessa moltíssim”, va assegurar Zapatero, ja que “s’hi poden consultar els especialistes amb qui tens relació freqüent i tens accés a les proves diagnòstiques”. L’IRPF és un altre dels tràmits actualment digitalitzats i de considerada dificultat per les generacions més grans. “Abans la feia a mà i ara l’he de fer amb una aplicació on he d’editar un esborrany perquè sigui vàlid”, va explicar Zapatero.