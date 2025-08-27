Emma Riba durà la identitat andorrana a la Fira Tàrrega
L’artista andorrana Emma Riba representarà per primera vegada el Principat a la Fira Tàrrega, un dels principals aparadors europeus de les arts escèniques al carrer, amb la seva obra Foc i Lloc. La peça proposa una reflexió sobre la identitat andorrana i la idea de casa com a espai íntim i col·lectiu alhora.
“El punt de partida de l’obra era respondre a la pregunta què és casa?”, explica Riba. Una pregunta que, segons diu, no es limita a la llar personal, sinó que s’expandeix a un àmbit més ampli i compartit. Per abordar-la, l’artista va entrevistar persones vinculades a la història, la geografia, l’ecologia, el folklore, la tradició i la filosofia del país. “Els preguntava què és per a ells la identitat andorrana i què vol dir casa. Encara no tinc una resposta clara, però sé que existeix i que està lligada al moment en què vivim, la història que ens condiciona, la muntanya i la gent que hi viu”, apunta.
La proposta escènica s’articula a partir de dos elements simbòlics: la pedra seca i una butaca. “La pedra seca és metàfora d’encaixar la individualitat dins del grup. De com el grup s’adapta a nosaltres i nosaltres a ell per construir una estructura sòlida que perdura. Per a mi això són les identitats”, assenyala. En canvi, la butaca representa “tot allò que ens precedeix, que portem a la motxilla, tot allò que som i que ens permet adaptar-nos”.
L’obra busca generar connexió amb el públic a través d’aquesta exploració de l’arrelament i de la memòria. “El meu objectiu és estar contenta amb la feina feta i que el públic pugui gaudir, viatjar; que els ressoni allò que explico”, subratlla l’artista.