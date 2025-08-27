Ciclisme
Correos emet segells especials pel pas de La Vuelta per Andorra
El servei postal, que assumeix per sisè any consecutiu el desafiament logístic de la competició, serà responsable del transport de més de 400 tones de material necessari
Coincidint amb el pas de La Vuelta per Andorra els pròxims dijous 28 i divendres 29 d’agost, Correos posarà a disposició del públic uns segells especials dedicats al Principat. Aquests es podran adquirir a les màquines ATM instal·lades a la carpa de Correos del Parque Vuelta, situada al carrer de la Aigüeta, 33, a Andorra la Vella, entre les 16.30 h i les 20.30 h, i permetran franquejar postals durant les etapes 6 i 7 de la ronda ciclista.
El servei postal, que assumeix per sisè any consecutiu el desafiament logístic de la competició, serà responsable del transport de més de 400 tones de material necessari per a la celebració de La Vuelta en les seves 42 seus, incloses les ubicades a Itàlia, França i Andorra. El dispositiu logístic inclou 25 caps tractors, 3 camions amb remolc, 5 camions rígids, un camió grua i 16 plataformes, que recorreran un total de 3.151 quilòmetres.
A més dels segells especials, a la carpa de Correos es podrà participar en un joc de preguntes sobre els serveis de l’empresa, com Correos Market, Correos Frío o les iniciatives de sostenibilitat. Aquesta acció forma part de l’estratègia per donar a conèixer els productes i serveis de la companyia.
Amb motiu del 90è aniversari de la cursa, Correos també va emetre el passat 31 de juliol un segell commemoratiu de La Vuelta 25, amb una tirada de 72.000 exemplars, disponible a través de Correos Market o contactant directament amb el Servei Filatèlic.