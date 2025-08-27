Mobilitat
Bus gratuït fins al santuari de Meritxell el 8 de setembre
El servei estarà en funcionament entre les set del matí i les nou de la nit
El bus gratuït fins al santuari de Meritxell el 8 de setembre tornarà a estar disponible. Aquells que vulguin anar a honorar la patrona podran agafar l'autocar que farà el recorregut entre la carretera general i el santuari. El servei serà continu i estarà en funcionament entre les set del matí i les nou de la nit, segons publica avui el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).
Els autobusos tindran parada a la cruïlla de la carretera d'accés al santuari i, en un altre punt, convenientment senyalitzat, situat a la cruïlla en direcció a Encamp, concretament a la zona de quatre carrils de torrent Pregó.