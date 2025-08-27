Meteorologia
Avís taronja per tempestes a partir del vespre
Les tempestes poden anar acompanyades de fortes ràfegues de vent i possible calamarsa
El servei meteorològic d'Andorra ha activat l'avís taronja per fortes tempestes a partir d'aquest vespre. L'arribada d'un front i d'aire fred en altura ha provocat el creixement de núvols convectius que deixaran tempestes de forta intensitat, acompanyades de ràfegues de vent i possible calamarsa.
Dijous el front creuarà el Pirineu i continuarà deixant inestabilitat, amb tempestes fins a primeres hores del matí i alguns ruixats a la tarda, que vindran acompanyats d'un descens considerable de la temperatura. Les mínimes previstes a Andorra la Vella seran de 14 graus i 2 al Pas de la Casa, mentre que les màximes seran de 21 graus a la capital i 9 al Pas.