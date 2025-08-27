SUCCESSOS
Arrestat a la Seu per fabricar i col·locar artefactes explosius
Els mossos van detenir el sospitós després de vincular l’incident amb un cas de característiques similars ocorregut el 30 de juny
Els mossos d’esquadra van detenir dijous passat a la Seu d’Urgell un home de 53 anys acusat de desordres públics i fabricació d’artefactes explosius casolans. La investigació es va posar en marxa després que es trobés un dispositiu d’aquestes característiques a l’exterior d’un organisme públic de la ciutat. Tot i que l’artefacte no va arribar a detonar, es va activar el protocol de seguretat i els especialistes Tedax el van poder neutralitzar sense causar danys.
Els fets van tenir lloc el 10 de juliol i l’incident guardava similituds amb un altre succés ocorregut el passat 30 de juny, quan també es va localitzar un segon artefacte de diferent composició que tampoc va explotar. La investigació va permetre identificar i vincular directament el detingut amb els dos fets i, després de diverses diligències, els mossos van aconseguir identificar l’autor.
L'home, de 53 anys d'edat, és reincident i compta amb antecedents penals
El dia 21 d’agost, el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu va autoritzar l’entrada i registre al domicili del sospitós. Durant l’escorcoll realitzat, els agents van localitzar diversos artefactes de fabricació casolana, a més d’estris i materials destinats a elaborar-los. Segons fonts policials, les proves trobades confirmen no només la reincidència sinó també una evolució tècnica en els mètodes emprats pel detingut per fabricar els artefactes.
L’home, que compta amb antecedents, va passar a disposició judicial el 22 d’agost davant del mateix jutjat de guàrdia. La investigació continua oberta per determinar els motius que podrien haver portat l’autor a confeccionar aquests dispositius i si hi ha possibles vincles amb altres incidents similars.