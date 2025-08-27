Successos
Accident d'una motocicleta a la rotonda del km0
Es desconeixen les causes exactes de l’accident i el motorista ha resultat ferit lleu
Els serveis d’emergència s’han activat aquest vespre arran d’un accident que ha tingut lloc a la CG-1, poc abans de la rotonda del km0. El sinistre s’ha produït al voltant de les 19:20 hores i, segons ha confirmat la policia, s'ha vist implicada una motocicleta. Es desconeixen les causes exactes de l’accident i segons alguns testimonis el motorista ha resultat ferit lleu.