Cultura
Emma Riba amb 'Foc i Lloc' representarà Andorra per primera vegada a Fira Tàrrega
L'obra es podrà veure dissabte 13 i diumenge 14
Andorra estarà present, per primera vegada, amb una proposta artística a Fira Tàrrega. L'obra Foc i Lloc de l'artista Emma Riba es podrà veure dissabte 13 a les 16 hores i diumenge 14 a les 11 hores a la ciutat catalana. L'espectacle ha estat seleccionat entre les 54 obres programades per la direcció artística de la Fira. El ministeri de Cultura assumirà el pagament del caixet de 3.000 euros a la companyia, i a canvi, Fira Tàrrega s'encarregarà de les necessitats tècniques i de difusió, així com de les dietes i allotjament dels artistes. A més a més, Govern ha negociat un descompte del 100% en la tarifa oficial de l’estand institucional i l’allotjament gratuït a la delegació institucional del ministeri.
Fira Tàrrega és una de les fires d’exhibició, promoció i comercialització de les arts escèniques, de carrer i de nous formats referents a nivell mundial. Treballa per la dinamització de la creació escènica i l'intercanvi artístic professional en clau nacional i internacional.