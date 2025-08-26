Successos
El president d’Astúries agraeix la tasca dels bombers andorrans en l’onada d’incendis
"Han estat a primera línia i han demostrat moltíssima vàlua", ha destacat Adrián Barbón
El president del Principat d’Astúries, Adrián Barbón, ha expressat públicament el seu agraïment als bombers d’Andorra per la seva col·laboració en les tasques d’extinció dels incendis forestals que han afectat recentment la regió asturiana. "Han estat a primera línia i han demostrat moltíssima vàlua", ha destacat Barbón en declaracions als mitjans, posant en relleu la professionalitat i compromís dels efectius andorrans desplaçats.
Els bombers van ser enviats a Somiedo, a través dels mecanismes de cooperació internacional, per donar suport als serveis d'emergència espanyols en una de les campanyes d'incendis més intenses de l'estiu.