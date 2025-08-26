Successos
La policia busca un home al Pas que hauria seguit i assetjat una adolescent
La noia ha denunciat els fets que van ocórrer dimecres i dissabte de la setmana passada
La policia busca un home al Pas que hauria seguit i assetjat una adolescent dos dies. Els fets haurien tingut lloc dimecres i dissabte de la setmana passada a la nit, quan la menor tornava cap a casa. La noia va veure com un home la seguia en tot el camí i l'assetjava verbalment, fins al punt de seguir-la fins al portal de casa. Aquest fet va provocar que tant l'adolescent com la mare ho posessin en coneixement de la policia dissabte a la nit, i diumenge a la nit presentessin la corresponent denúncia.
Els agents que patrullen al Pas estan al corrent de la situació i compten amb diverses fotografies del presumpte autor, que seria un contrabandista.