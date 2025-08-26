Educació
Oberta la convocatòria per sol·licitar les beques als estudis superiors
Les sol·licituds es podran presentar fins el 30 de setembre
Govern obre una nova convocatòria per sol·licitar les beques a l'estudi d'ensenyament superior per al curs 2025-2026. Els ajuts es podran sol·licitar a partir de demà i fins al 30 de setembre a través de la pàgina web de tràmits de Govern o de manera presencial al servei de tràmits dels comuns o de Govern. Les beques s'adrecen a estudiants que vulguin cursar estudis oficials de formació professional superior, i de primer i segon cicle universitari en centres situats a Andorra, a l'estranger o a distància.