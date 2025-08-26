Òbit
Mor Joan Cuberes, impulsor de les falles
L'exjugador de rugbi del VPC tenia 87 anys
L'impulsor de les falles Joan Cuberes Montanya 'Jeannot', ha mort als 87 anys. Nascut a ca la Tresa del Pui el 31 d'agost del 1937, i emigrat amb els seus pares al mes de néixer cap a Tolosa, van tornar quan Alemanya va ocupar França del tot. La família es va instal·lar a la placeta Monjó, a la casa coneguda com cal Cadiaire. Anys més tard, Cuberes es va convertir en funcionari i va esdevenir examinador de conducció. Sempre va estar lligat a qüestions de vehicles i conducció. 'Jeannot' també va ser un dels pioners del VPC de rugbi, on va jugar durant molts anys.
Cuberes va viure des de ben petit la tradició de les falles al barri del Pujal. "Va ser clau per recuperar la tradició, amb les seves aportacions, memòries i records", explica Xavi Burgos, un dels encarregats de recuperar la tradició de les falles. "La seva memòria, juntament amb els noms que aportava, van ser molt importants per fer el documental de les falles i poder esdevenir patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco", recorda Burgos.
La vetlla es farà a la sala 3 de les sales del tanatori nacional, a Escaldes, demà de 10 a 13 hores i la missa funeral se celebrarà a les 16 hores a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.