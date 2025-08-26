Esdeveniments
L’Skål Club escalfa motors pel dia Mundial del Turisme
La celebració inclourà activitats gratuïtes, un concurs amb premi i una gala d’homenatge als professionals del sector
A un mes del dia Mundial del Turisme, l’Skål Club d’Andorra ja té enllestida la programació per commemorar aquesta jornada, que se celebrarà el pròxim 27 de setembre. L’esdeveniment, que compta amb la col·laboració dels set comuns, Andorra Turisme, Museus d’Andorra i el ministeri de Turisme, té com a objectiu retre homenatge als professionals del sector i als visitants que escullen el país com a destinació.
Com en l’edició anterior, la diada oferirà activitats gratuïtes obertes a tothom, com visites teatralitzades, accés lliure a diversos museus del país i altres propostes especials arreu del territori.
Enguany, una de les principals novetats és l’organització d’un concurs que premiarà amb una estada de cap de setmana completa a Andorra les dues persones que aportin les respostes més originals a la pregunta “Per què visites Andorra?”. Per participar-hi, només caldrà escanejar el codi QR dels cartells del dia Mundial del Turisme que estaran repartits entre les oficines de turisme i alguns museus del país. Els guanyadors, seleccionats per un jurat, rebran una nit d’hotel, entrada a Caldea, un àpat degustació i obsequis especials. El veredicte es donarà a conèixer durant l’acte central de la jornada, que tindrà lloc a les 13.00 h a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.
La celebració culminarà amb la tradicional gala d’entrega de guardons, en què es reconeixerà la tasca de quatre persones o entitats —tant nacionals com internacionals— que han contribuït al desenvolupament turístic d’Andorra en els darrers anys.