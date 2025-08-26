Afers Exteriors
El Govern reconeix limitacions en el registre de viatgers en casos d'emergència
L'executiu reconeix que, malgrat les campanyes informatives, no hi ha un cens oficial dels nacionals que resideixen o es desplacen fora del país
El Govern ha admès que l’eina principal per localitzar andorrans a l’estranger en situacions de crisi, el Registre de Viatgers, continua sent voluntària i, per tant, insuficient per garantir una cobertura total en cas de conflictes o catàstrofes internacionals.
En una resposta parlamentària a la consellera Carine Montaner, publicada aquest dimarts al Butlletí del Consell General, l’executiu reconeix que, malgrat les campanyes informatives, no hi ha un cens oficial dels nacionals que resideixen o es desplacen fora del país. Això deixa un buit en la capacitat de reacció davant situacions d’emergència.
La informació recollida mitjançant aquest registre —activat per ciutadans de forma voluntària— només permet fer un seguiment parcial dels desplaçaments. En cas de conflicte, com ara una crisi sanitària o una catàstrofe natural, el ministeri d’Afers Exteriors consulta aquestes dades per contactar els afectats, però admet que el sistema no reflecteix la realitat total.
Entre les mesures que sí s’apliquen, el Govern destaca l’assistència consular d’urgència a través d’una línia telefònica operativa les 24 hores, així com la coordinació amb els governs espanyol i francès per a possibles repatriacions, en virtut del Tractat de bon veïnatge de 1993.
Malgrat les preguntes de Montaner sobre la possibilitat d’automatitzar el registre vinculant-lo amb altres bases de dades públiques, com les notificacions de desplaçament a la CASS, l’executiu evita comprometre-s’hi. Considera que la informació disponible és limitada i que caldria modificar el marc legal actual, a més de dotar les ambaixades andorranes de noves competències consulars.
Amb tot, el Govern no descarta analitzar aquesta opció en el futur, si bé no hi ha cap calendari ni recursos previstos a curt termini per implementar un sistema més integrat i fiable de seguiment dels andorrans a l’exterior.