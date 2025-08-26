Esports
Govern canviarà el parquet i la sonorització del pavelló Toni Martí l'estiu vinent
La ministra Bonell ha visitat el recinte on ha pogut conèixer les noves incorporacions del MoraBanc Andorra
El Govern ha invertit 250.000 euros a millorar el pavelló Toni Martí. Concretament, l'executiu ha canviat la il·luminació del recinte esportiu amb la finalitat de millorar l'experiència dels aficionats del MoraBanc Andorra. La intenció del Govern és continuar fent inversions i "millores necessàries" l'estiu que ve perquè la infraestructura "ja té 30 anys o més", ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell. "L'any que ve, si així ens ho accepten, proposarem continuar amb aquestes inversions amb el canvi de parquet i també amb la sonorització del pavelló", ha anunciat. La ministra ho ha relatat durant la visita que ha fet per conèixer la nova plantilla del MoraBanc Andorra. Bonell ha pogut conèixer les noves incorporacions i també ha estat present durant la presentació del pivot ucraïnès, Artem Pustovyi.
Bonell ha esmentat que el pavelló Toni Martí és "especial" i ha argumentat la inversió executada dins l'espai. "Coneixeu els motius que ens van portar a acceptar la proposta del canvi de nom del pavelló Toni Martí. Va ser un gran defensor del bàsquet i de l'esport professional i nosaltres, els governs posteriors, hem continuat apostant per l'esport professional", ha comentat la ministra.
El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha agraït la visita de la ministra i el suport institucional que rep el club per part de l'ens governamental. "Gràcies ministra per estar avui aquí i per estar en la primera de les presentacions d'un dels nostres jugadors de referència. Això només fa que evidenciar el suport inequívoc que tenim institucional", ha declarat el responsable de l'entitat.
Aixàs ha valorat el canvi de llums, tot indicant que servirà per millorar l'experiència dels aficionats. "Aquest any tindrà novetats a nivell de llum, esperem poder millorar encara més l'experiència de partit, que al final és pel que nosaltres estem aquí perquè ens vinguin a veure, per guanyar partits, perquè la gent gaudeixi i s'emocioni amb nosaltres, perquè aquí passen coses que només passen aquí", ha declarat el president del MoraBanc Andorra. En aquest sentit, ha detallat que el canvi d'il·luminació permetrà "millorar l'experiència de partit".
La ministra, durant la presentació del jugador Pustovyi, ha aprofitat per encoratjar als nous membres de l'equip a continuar fent declaracions en català, com han anat fent alguns. "Al final, la llengua també és un motiu per integrar-se més en un país que us acull i contents que formeu part d'aquest club", ha afirmat. En roda de premsa, Bonell també ha aprofitat per donar la benvinguda a les noves incorporacions. "Donar la benvinguda a tots els jugadors que arriben per primera vegada al país. Andorra, ja ho veureu, és un petit país, però molt acollidor i que promou els valors de l'esport, l'esforç, el treball en equip i el compromís", ha assegurat.