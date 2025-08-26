SOLIDARITAT
Els sis bombers desplaçats als focs d’Astúries tornen avui
Les condicions meteorològiques facilitaran l’extinció dels incendis
Els sis efectius del cos de bombers desplaçats a Astúries el passat 20 d’agost tornen avui, després d’una setmana d’intensa feina a la localitat de Somiedo, una de les més castigades pels focs forestals d’aquest estiu. Els treballs s’han desenvolupat en les zones de Pola de Somiedo, Perlunes i Caunedo, un entorn especialment complicat, amb desnivells pronunciats i terreny de roca. Els efectius han col·laborat directament amb els serveis d’emergència asturians, empreses forestals i un helicòpter del dispositiu autonòmic, durant llargues jornades d’actuació. El contingent ha completat la seva missió a la provínica espanyola i el retorn al Principat es produeix després que un canvi de temps, a partir de demà, hagi de deixar pluges que ajudaran en l’extinció dels focs. L’equip traslladat a Espanya també compta amb un camió cisterna i un vehicle lleuger.
L’incendi de Somiedo supera ja les 1.500 hectàrees cremades, de les quals el 5% es troben en espais protegits i, a Astúries, els focs han afectat prop de 6.000 hectàrees. En total, els incendis han arrasat prop de 400.000 hectàrees a tot l’Estat espanyol, en un dels estius més severs dels darrers anys en matèria d’incendis forestals. La participació dels bombers s’ha coordinat a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil i ha permès mobilitzar efectius de fins a set països per donar suport a les autoritats espanyoles. El combat als incendis també ha requerit helicòpters, avions i unitats terrestres.