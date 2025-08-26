Successos
Detingut per fabricar i col·locar artefactes explosius casolans a la Seu
L'home de 53 anys va passar a disposició judicial el 22 d'agost
Un home de 53 anys va ser detingut dijous passat per desordres públics i fabricació d'artefactes explosius casolans a la Seu d'Urgell. La investigació es va iniciar el 10 de juliol, quan es va localitzar un artefacte explosiu casolà a l'exterior de les oficines d'un organisme públic de la Seu. Els mossos d'esquadra apunten que "l'artefacte no va detonar, però es va activar un dispositiu de seguretat amb intervenció dels TEDAX, que van neutralitzar-lo". Aquest incident es va vincular amb un altre similar ocorregut el 30 de juny, quan també s'havia localitzat un altre artefacte de diferent composició que tampoc va arribar a detonar.
La investigació va permetre identificar i vincular directament el detingut amb els dos fets, i va ser el dia 21 quan el Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu, va autoritzar l'entrada i registre de la casa de l'autor. Allà, els agents van intervenir diversos artefactes explosius casolans, així com estris per a la seva fabricació. També van localitzar indicis que acreditaven la reincidència i una evolució en la tècnica de fabricació.
El detingut, que té antecedents, va passar a disposició judicial el dia 22 d’agost al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.