SUCCESSOS
El detingut pel robatori a l’hotel confessa els fets
La policia ha recuperat bona part del botí (900 euros) que el presumpte lladre de l’hotel de la plaça dels Arinsols d’Encamp es va endur amenaçant amb un martell el recepcionista. El jove, andorrà de 24 anys, guardava els diners a la casa del familiar on passava uns dies. També l’eina que va usar contra el treballador –i que va fer servir alhora per trencar la porta de l’oficina de turisme– i la roba que duia la matinada dels fets. Al reguitzell de proves recollides s’hi suma que l’arrestat va admetre els fets quan el van controlar, diumenge a la tarda.
El cos d’ordre va informar ahir dels resultats de l’escorcoll al domicili temporal del detingut pels fets ocorreguts la matinada de dissabte. A banda del delicte contra el patrimoni, suma a l’expedient lliurat a la justícia (va passar a disposició de la Batllia ahir a la tarda) una infracció contra la salut pública per possessió de cocaïna: se li va trobar a sobre en el moment de l’arrest i es va localitzar una altra petita quantitat de cocaïna a l’habitatge.
La policia va assenyalar que la investigació es va iniciar en el mateix moment en què es va rebre l’alerta i ha implicat efectius de totes les àrees del cos, que han rebut la col·laboració del servei de circulació d’Encamp. La difusió interna de les imatges del sospitós que va difondre el cos va ser clau perquè un agent de circulació de la parròquia el reconegués i donés l’alerta als efectius del servei d’ordre, que el van poder controlar i arrestar després de fer les comprovacions escaients.